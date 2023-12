Speler uit Jupiler Pro League onder het mes door coronabesmetting

Het coronavirus domineerde enkele jaren geleden ons leven. Toch zijn we er nog altijd niet van af, zo blijkt nu ook in het voetbal.

Mathieu Maertens van OH Leuven sukkelde al een half jaar met een oogzenuw. Dat gebeurde nadat hij een coronabesmetting had opgelopen.

De middenvelder van OH Leuven heeft zich nu laten opereren om er hopelijk geen last meer van te hebben, zo weet Het Nieuwsblad te melden.

In januari zou Maertens opnieuw aansluiten bij de spelersgroep, want op dit moment sukkelt hij ook nog eens met een rugblessure, waardoor hij nog niet meteen inzetbaar is.

OH Leuven krijgt ook goed nieuws over Federico Ricca. Hij scheurde in september zijn hamstring en doet ondertussen al delen van de groepstraining mee.