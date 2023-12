Er staat druk op de arbitrage tijdens Club Brugge - Gent, Vanhaezebrouck spreekt klare taal: "Dat had ook niemand gezien ..."

KAA Gent is terug thuis na de nederlaag op bezoek bij Maccabi Tel Aviv. Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen kijken al vooruit naar de wedstrijd tegen Club Brugge. En ook daar zal met argusogen naar gekeken worden.

Deze week was er de klacht van Club Brugge na de wedstrijd tegen KV Mechelen, waardoor de druk op de arbitrage groot zal zijn. Maar Hein Vanhaezebrouck refereert ook meteen naar een match van vorig jaar tussen Club Brugge en Gent.

"Vorig seizoen kreeg Buchanan geen rood na zijn elleboog op Orban. De scheidsrechter, assistent, vierde ref, VAR én assistent-VAR hadden het niet gezien. Terwijl Orban een bebloede lip had", herinnert Vanhaezebrouck het zich op zijn persconferentie op vrijdag tegen Het Laatste Nieuws.

Ook arbitrage beseft dat er niets fout mag lopen

"En dan was er nog de strafschop die Club kreeg na een VAR-interventie van drie minuten. Zó een clear error was het. Dat is wel een beetje veel, hé?", aldus nog de oefenmeester van KAA Gent. En dus zal er druk op de ketel staan.

"Ze hebben hun voorzorgen genomen. Lardot, een van de beteren, is ref. Visser is de VAR en Verboomen de vierde man. Ze hebben drie van hun toparbiters aangeduid voor één match. Ook de arbitrage beseft dat er niets fout mag lopen."