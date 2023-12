Wat ziet Deila dat wij niet zien? Twee spelers die meeste kapitaal vertegenwoordigen moeten vechten voor één plaats

Nee, Hein Vanhaezebrouck dit is geen voorstel om eender wat te doen aan Ronny Deila. We zouden niet durven! Maar het is gewoon opmerkelijk dat de Noor blijkbaar maar één plaats te verdelen heeft aan twee van zijn beste spelers, Antonio Nusa en Andreas Skov Olsen.

De match van gisteren tegen Bodo Glimt gaf al een indicatie van wat er dit weekend gaat gebeuren tegen Gent. Antonio Nusa werd na een uur naar de kant gehaald, Skov Olsen bleef er 88 minuten opstaan in een match die allang gespeeld was.

Skov Olsen waarschijnlijk weer op de bank

De voorbije drie matchen moest Skov Olsen al zijn plaats afstaan aan Zinckernagel. En Jutgla kreeg de voorkeur op de andere kant. Zinckernagel hield eerder dit seizoen ook al Nusa op de bank. Nu die laatste weer helemaal fit lijkt, zal hij waarschijnlijk wel een basisplaats krijgen tegen Gent. Zinckernagel zal dan aan de rechterkant staan.

En Skov Olsen? Wel, op de bank. Da's toch opmerkelijk gezien de transferwaarde die de twee vertegenwoordigen. Op Transfermarkt.com staat Nusa als duurste speler met 20 miljoen, Skov Olsen staat tweede met 18 miljoen. De 28-jarige Zinckernagel is dan weer 6 miljoen waard.

Waarom Zinckernagel altijd een basisplaats krijgt, is intussen een raadsel geworden. In de competitie begon hij nog maar één keer op de bank. Deila had er wel al een verklaring voor.

"Het gaat om winnen en balans, dan heb je verschillende profielen nodig. Philip is een belangrijke, polyvalente speler. Hij is slim, kan veel posities aan, zorgt voor evenwicht. Voorts biedt hij altijd energie en is hij een leider. Nogmaals: hij is een belangrijke speler voor het team."

Defensieve tegenover offensieve kwaliteiten

Maar als je twee zulke beslissende spelers in je kern hebt rondlopen, moet je dan geen andere oplossing vinden? Is Zinckernagel defensief zoveel bepalender voor het resultaat? Met vier goals en vijf assists in 26 matchen doet hij het niet slecht.

Maar wegen die iets betere defensieve kwaliteiten op tegen de 16 goals en 5 assists van Skov Olsen in 28 matchen? Dat is dus de afweging die Deila maakt. En die draait uit in het voordeel van de andere Deen. Het zal wel niet helpen om hem te houden of er een topprijs voor te krijgen.

Nee Hein, dit is nog altijd geen betoog om Skov Olsen in de basis te zetten. Maar we begrijpen het gewoon niet helemaal. Des trainers wegen zijn soms ondoorgrondelijk...