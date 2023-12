Joren Dom vloekt na hands in blessuretijd: "Ik ga niet goed slapen, dat staat vast"

Een doelpunt na anderhalve minuut zorgde voor een voorsprong van OH Leuven tegen Cercle maar een doelpunt in de blessuretijd zorgde er dan weer voor dat de bezoekers toch met de volle buit gingen lopen.

Hands of fout?

Het was Kevin Denkey die er vanop de penaltystip voor zorgde dat OH Leuven met 0 punten achter bleef in eigen huis. Die penalty kwam er na hands van Joren Dom die heel hoog met zijn arm zwaaide op een voorzet.

"Ik wou appelleren dat er geduwd werd", verklaart een ontgoochelde Joren Dom achteraf. "Al moet ik mijn hand daar misschien ook niet zo omhoog steken", geeft hij toe.

Frommelgoal

OH Leuven had Cercle Brugge goed in bedwang gehouden tijdens de partij en gaf weinig kansen weg, dat zag Dom ook. "Er was neit echt iets aan de hand. Hun eerste goal was een echt frommeldoelpunt dus ja... Ik had wel het gevoel dat we de betere ploeg waren", analyseert hij.

In de eerste helft had OH Leuven wel wat kansen bij elkaar gevoetbald maar die kansen werden in de tweede helft schaarser. "Maar bij hen ook hé, reageert Dom snel. "Het is geen ploeg waartegen het makkelijk is om te voetballen maar we waren beter. Dat we nu verliezen... Ik ga niet goed slapen vannacht, dat staat vast", besluit hij.