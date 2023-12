Alexander Blessin geeft verklaring voor Union-fenomeen Amoura en zegt iets wat de speler niet graag zal horen

Mohamed Amoura, wat een pareltje voor ons voetbal. De sensatie uit de Jupiler Pro League blijft schitteren, tot grote tevredenheid van zijn coach. Amoura wil dolgraag naar de Afrika Cup, maar Alexander Blessin houdt hem natuurlijk liever in Brussel.

"Er is een reden waarom hij niet van in het begin in de ploeg stond: het tactische aspect. Hij moest leren verdedigen. Aan de bal denkt hij altijd offensief, maar de voornaamste structuur bij balbezit is die van een goede organisatie. In balbezit heeft hij geen hulp nodig, maar het was nodig om deze stap te maken", zegt Blessin over Amoura.

Er is ook een aandachtspuntje voor de USG-smaakmaker. "Daarnaast is er de intensiteit van al die wedstrijden na mekaar. Dat heeft een impact en zo kun je snel blessures oplopen. Het is niet altijd makkelijk om uit te leggen dat we hem moeten verzorgen, anders riskeert hij een blessure waarbij hij vijf-zes weken out dreigt te zijn."

"Het tactische en het fysieke, dat zijn de twee aspecten waar hij progressie heeft in gemaakt", concludeert Blessin. Al is het niet altijd eenvoudig om hem mee te krijgen in dat verhaal van de fysieke gezondheid. "Hij wil altijd spelen. Hij is heel emotioneel. Hij wil voor de Algerijnse nationale ploeg uitkomen op de Africa Cup."

Zeker gezien zijn sportieve situatie. "Het is onduidelijk of hij er bij gaat zijn en hij wil zich bewijzen. Daar geeft hij alles voor., maar hij moet ons vertrouwen. Of ik wil dat hij naar de Afrika Cup gaat? Stomme vraag, neen!" Blessin moet er zelf mee lachen. "Andere ploegen zitten met ditzelfde probleem."

Toch maar de kwaliteiten van Amoura ten volle uitspelen dus, beseffen ook zijn teamgenoten. "Het klopt dat mannen als Puertas en Amoura vaak het verschil maken. We weten dat ze dat kunnen als we hen in stelling kunnen brengen. Ze hebben heel veel kwaliteiten en we maken daar op dit moment goed gebruik van", aldus Charles Vanhoutte.