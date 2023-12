OHL-trainer Garcia nog altijd zonder overwinning met OHL: "Kunnen nu wenen of blijven werken"

Oscar Garcia heeft in de Jupiler Pro League 5 wedstrijden gecoacht bij Oud-Heverlee Leuven maar voorlopig nog zonder overwinning. Toch wil hij nog niet spreken over een operatie redding.

In de beker wisten Oscar Garcia en OH Leuven zich ternauwernood te plaatsen voor de kwartfinales bij amateurclub Knokke via strafschoppen. In de competitie doet hij het met 1/15, OHL zit zelf aan een dramatische 1/21.

Ook tegen Cercle Brugge ging OHL onderuit ondanks een vroege voorsprong en goede eerste helft. "Daar konden we, en moesten we misschien zelfs, 2 of 3 keer scoren met de kansen die we hadden", aldus Garcia zelf na de wedstrijd.

Te weinig op de bank

De Spaanse trainer heeft bovendien een uitleg waarom het in de tweede helft moeizamer werd voor de thuisploeg. "We hadden gewoonweg de spelers niet om in te brengen die met dezelfde intensiteit konden spelen. Dat is geen kritiek op de selectie maar we hadden de profielen niet. Vergeet niet dat we zo'n 10 geblesseerden hebben", verklaart hij.

Druk weghouden

Door de nieuwe nederlaag blijft OHL op de voorlaatste plaats bengelen. "Maar,", vertelt Garcia, "We moeten ons geen druk opleggen en het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Dat zou alleen maar voor stress zorgen. We kunnen nu wenen of blijven werken. Er is nog niemand kampioen, er is nog niemand gedegradeerd. We moeten erin blijven geloven", besluit hij strijdvaardig.