Standard-coach Carl Hoefkens haalt uit naar zijn spelers na gelijkspel tegen Charleroi, maar is hij zelf ook niet schuldig?

De coach van Standard was begrijpelijk gefrustreerd. Zijn spelers lieten niets zien tegen Charleroi. Maar valt Carl Hoefkens zelf ook iets te verwijten?

Standard zette zaterdagavond een zeer zwakke prestatie neer tegen Sporting Charleroi. Zonder ritme en zonder intensiteit was het onmogelijk om de tegenstander in moeilijkheden te brengen.

Na de wedstrijd was Carl Hoefkens bijzonder hard voor zijn spelers. Terwijl de T1 van de Rouches meestal naar positieve punten zoekt om zijn troepen aan te moedigen, vond hij er dit keer geen.

"Ik heb nog nooit zulke fouten, passes en beslissingen gezien. Het was gewoon niet goed genoeg. Naar mijn mening was het geen gebrek aan intensiteit, maar een gebrek aan kwaliteit. Zelfs in een gesloten wedstrijd als deze moeten we het altijd beter doen", vertelde de Luikse coach op de persconferentie.

Hoefkens zag allerlei zaken mislopen, maar is hij niet ook een van de schuldigen? Zijn speelstijl, zo bevestigde Charleroi-speler Damien Marcq ons, was veel te makkelijk te lezen. "We wisten dat ze misbruik zouden maken van de lange ballen naar Kanga. In de tweede helft was het makkelijker voor ons om ermee om te gaan, hun acties waren vaak hetzelfde."

Net als aan het begin van het seizoen, toen de eerste overwinning lang op zich liet wachten, was het het gebrek aan kwaliteit dat door de T1 werd aangehaald. En toch, met de krachten die er zijn, overheerst het gevoel dat het veel, veel beter kan.

Hoefkens moet nu bidden. Vanheusden, Fossey en Alzate verlieten het veld met blessures, terwijl Standard in januari nog verschillende belangrijke spelers zal verliezen. "Ik hoop dat het niet te ernstig is en dat ze woensdag in Mechelen beschikbaar zijn. Het zijn belangrijke spelers voor ons", antwoordde Carl Hoefkens eenvoudig.