Jordi Vanlerberghe laat kritisch geluid horen bij KV Mechelen en zegt wat voor een grote stress zorgt

De tijd om er doekjes om te winden is stilaan voorbij voor KV Mechelen. Jordi Vanlerberghe is kritisch voor het feit dat zijn ploeg zo moeilijk tot scoren komt.

Zeker omdat dat punten kost, zoals in het Dudenpark is gebleken. Vanlerberghe is kritisch voor de kansen die KV Mechelen liet liggen. "We hebben de kansen om 1-1 te maken. Je moet gewoon punten pakken wanneer dat kan. Tegen wie dat ook is", wilde hij niet meteen horen dat een nederlaag bij de leider misschien wel logisch is.

"Het is gewoon superjammer. Je kon na vorige week opnieuw een goed punt pakken. Het ontbreekt ons aan scherpte om een doelpunt te maken." Als dat in de hoofden gaat spelen, gaat het er niet gemakkelijker op worden. "De goals zullen wel volgen, maar het is een feit dat je jezelf niet beloont", stelt de centrumspeler vast.

Scoringsprobleem een item bij KV Mechelen

De statistieken liegen niet: Malinwa scoorde in 18 matchen slechts 16 keer. "Dat is te weinig. Hoe langer het duurt dat je die machine in gang krijgt, hoe meer er wordt over gepraat. Dat wordt meer en meer een item. We moeten proberen om dat binnen de ploeg van ons af te zetten. We moeten scoren om te winnen, dat is duidelijk."

Want momenteel blijft het nerveus achterom kijken. Wat meer ademruimte ten opzichte van de laatste vier zou geen overbodige luxe zijn. "De eerste zeven ploegen hebben echt wel een kloof geslagen. Bij die laatste negen ploegen staat het zo dicht op mekaar. Dat gaat een stress geven tot het einde van het seizoen."