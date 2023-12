Kevin De Bruyne en familie slachtoffer van misdaad

Zaterdag zijn inbrekers binnengedrongen in de woning van Kevin De Bruyne. Dat gebeurde in zijn huis in Bolderberg bij Heusden-Zolder.

Het is de politie die het nieuws wereldkundig maakte. Inbrekers raakten zaterdag binnen in het huis van Rode Duivel Kevin De Bruyne en zouden ook buit gemaakt hebben. In oktober werd ook al ingebroken bij Toby Alderweireld.

De Bruyne kocht in Bolderberg 70 are bouwgrond in 2015, zo meldt Het Laatste Nieuws. De villa was klaar in februari 2019 en heeft onder andere een zwembad, jacuzzi en basketbalveld.

Onze landgenoot verblijft momenteel met Manchester City in Saoedi-Arabië, waar het WK voor clubs gehouden wordt. De kans dat hij zal spelen is zo goed als onbestaande.

De Bruyne herstelt nog van een blessure die hij opliep in de eerste wedstrijd in de Premier League van dit seizoen, toen tegen Burnley.

De kapitein van Man City wordt verwacht om kort na nieuwjaar zijn rentree te maken. Dan heeft hij nog de nodige tijd om zich klaar te stomen voor het EK met de rode Duivels.