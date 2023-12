KAA Gent en RSC Anderlecht wilden zelfde doelman, Buffalo's mikken nu op versterking uit ... Jupiler Pro League

Door de blessure van Paul Nardi is KAA Gent op zoek naar een vervanger in doel. En ook bij RSC Anderlecht zijn ze op zoek naar versterking in doel. Daarbij kwamen ze in elkaars vaarwater terecht, al heeft Gent ondertussen het geweer van schouder weten te veranderen.

Paul Nardi zal nog wel een aantal maanden onbeschikbaar zijn voor KAA Gent. De kans dat het einde seizoen is voor de onfortuinlijke doelman, is realistisch. De 29-jarige Fransman blesseerde zich zwaar tijdens het duel in de Conference League met Zorya Luhansk. Een open botbreuk maakt dat hij maanden moet revalideren. Ondertussen is de operatie wel al voorspoedig verlopen. Om Nardi te vervangen werd eerst onder meer gedacht aan de Nederlander Maarten Paes van het Amerikaanse Dallas, maar in de wandelgangen klinkt dat hij te duur is. © photonews Vorige week leek de 22-jarige IJslander Hakon Valdimarsson een meer valabele optie. Hij werd vorig seizoen in Zweden uitgeroepen tot doelman van het jaar en speelt momenteel bij IF Elsborg. Maar ook onder meer Anderlecht aast op de doelman - daar wordt ook al volop gekeken naar de toekomst. Valdimarsson ligt nog tot 2027 onder contract in Zweden. Zijn marktwaarde is de voorbije maanden als een komeet de lucht ingeschoten en staat volgens Transfermarkt ondertussen op 1,8 miljoen euro. En dus is ook hij misschien te duur, ondanks de connectie met Arnar Vidarsson die hem zijn debuut gaf bij de nationale ploeg. © photonews Op naar de volgende piste dus: Daniel Schmidt, de doelman van STVV die vorige zomer al leek te vertrekken bij de Kanaries richting Frankrijk (Metz wilde hem heel graag), maar uiteindelijk toch bleef. De 31-jarige ervaren Japanner zit al sinds 2019 bij de Limburgse club. Dit seizoen kwam hij nog maar tot vier wedstrijden, de eerste vier wedstrijden van het seizoen. Hij zorgde voor twee clean sheets en kreeg amper drie goals binnen, maar werd daarna wel vervangen in doel door zijn landgenoot Zion Suzuki. En daardoor zou een vertrek nu wél mogelijk zijn bij STVV. Le gardien Daniel Schmidt (St-Trond) serait en négociation avec KAA La Gantoise. https://t.co/Yf1arwT4hu — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) December 19, 2023

Franse en Japanse bronnen melden dat er gesprekken lopend zijn, vanuit Gent wordt het bericht nog niet bevestigd, maar ook niet ontkend. Schmidt is geen optie op de toekomst, maar zou wel opnieuw voor concurrentie kunnen zorgen in doel.

Door de blessure van Paul Nardi was Davy Roef de enige optie in doel, de jonge doelmannen De Schrevel en Fortin wegen nog wat te licht om op 21-jarige leeftijd al écht de concurrentie aan te gaan. En dus was er een (tussen)oplossing nodig.