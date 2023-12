Vanhaezebrouck zoekt naar oplossing, maar... "Dat was niet meteen het beste voorstel van Michel Louwagie"

Hein Vanhaezebrouck zijn interview na het behalen van zijn tweede Trofee Raymond Goethals als beste coach van het jaar heeft nogal wat opgeleverd. De coach van KAA Gent sprak ook over de VAR en hoe het beter kan.

Zijn manager, Michel Louwagie, zei dat er meer geld moest tegenaan gesmeten worden. Een club moet dan maar een speler minder kopen. "Dat vond ik nu niet meteen het beste voorstel van Michel", zei hij bij HLN. "We zijn al de meest getroffen ploeg. Maar dat er meer geïnvesteerd moet worden in hulpmiddelen voor de VAR is een feit."

"Het analysesysteem dat ze in de Champions League gebruiken is dé oplossing. Tegen Antwerp kreeg een speler van Barça verkeerdelijk rood, binnen de 20 seconden was dat gecorrigeerd. Buitenspel of niet, binnen de 30 seconden heb je uitsluitsel. Zó accuraat. Hier duurt het soms vier minuten en ben je nog niet zeker. Maar het kost geld."

Maar willen de clubs die extra investeringen doen? "De grote clubs willen dat, omdat zij meer middelen hebben. De kleine clubs hebben het zo al moeilijk genoeg, als ze dan nog eens extra moeten investeren... Geld investeren is het eeuwige probleem van de Pro League."