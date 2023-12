Anderlecht-huurling bijzonder scherp voor Kortrijkse ploegmaats na nieuwe nederlaag

KV Kortrijk zit in steeds slechtere papieren. Tegen Cercle Brugge verloor het al voor de vierde keer in vijf wedstrijden.

KV Kortrijk leek met een 0-0 de rust in te trekken tegen Cercle Brugge, maar het slikte toch nog een doelpunt van Somers in de extra tijd. In de tweede helft maakte Cercle Brugge het snel af, met nog eens twee goals voor het uur.

Wat liep er exact fout voor Kortrijk? "Het is moeilijk om een iets aan te duiden, er liepen verschillende dingen mis", zei Anderlecht-huurling Marco Kana na de wedstrijd. "Maar het is ook vooral de mentaliteit."

Niet scherp genoeg

"Het ligt niet aan de trainersstaf, want zij werken ongelooflijk hard. Maar de spelers moeten ook verantwoordelijkheid nemen op het veld. En ik ben de eerste om dat te doen", zei Kana nog. "We vechten wel, maar op sommige momenten zijn we niet scherp genoeg."

"Het eerste doelpunt is een stilstaande fase, daar zijn we niet scherp genoeg. De tweede goal is balverlies en de derde kan iemand in het midden gewoon doorlopen. Twee keer niet scherp genoeg. Zo'n momenten maakt dat je wedstrijden verliest", was Kana ook hard voor zijn ploegmaats.