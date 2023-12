KAA Gent krijgt goed en slecht nieuws met het oog op de Afrika Cup 2024

In januari 2024 begint de Afrika Cup en zien een aantal Belgische clubs een aantal spelers vertrekken. KAA Gent is daar één van en die kregen goed en slecht nieuws.

De Marokkaanse voorselectie voor de Afrika Cup 2024 is bekendgemaakt. Daar staan 55 namen op, maar die van Ismaël Kandouss ontbreekt. De verdediger van KAA Gent zal dus zo in Gent blijven om zijn wedstrijden in de Jupiler Pro League af te werken. Een opluchting voor KAA Gent want Kandouss is één van de sterkhouders achterin.

Anderzijds zit Tarik Tissoudali wel in de voorselectie van Marokko. Hij zal er naar alle waarschijnlijkheid niet bij zijn bij KAA Gent in januari. Hij werd opgeroepen samen met Genkenaar Bilal El Khannous. De definitieve selectie zal begin januari volgen.

KAA Gent is niet alleen naar alle waarschijnlijkheid Tissoudali kwijt in januari, maar ook Nurio, Torunarigha, Hong en Fadiga. Een serieuze aderlating voor de Gentenaars in januari.