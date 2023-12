Update van marktwaardes: Dit zijn de vijf duurste spelers uit de Jupiler Pro League

De toonaangevende website Transfermarkt heeft de marktwaardes van spelers uit de Jupiler Pro League een nieuwe update gegeven.

Arthur Vermeeren van Royal Antwerp FC is de speler uit de Jupiler Pro League met de hoogste marktwaarde. Zijn prijs stijgt van 25 naar 30 miljoen euro.

“Vermeeren is het grootste talent in de Belgische competitie”, verklaart Area Manager Bart Tamsyn van Transfermarkt aan Het Belang van Limburg.“Hoewel hij pas 18 jaar is, presteert hij op hoog niveau, trekt hij de interesse van tal van buitenlandse topclubs en heeft hij nu ook zijn eerste interlands gespeeld.”

Op plek twee staat Bilal El Khannouss van KRC Genk. Hij verhoogde zijn marktwaarde van 18 miljoen naar 22 miljoen euro. Nummer drie is Andreas Skov Olsen van Club Brugge. Hij behoudt zijn waarde van 18 miljoen euro.

Op plaats vier en vijf staan twee spelers die in waarde verliezen. Vier is Antonio Nusa van Club Brugge, die nu 17 miljoen euro in plaats van 20 miljoen euro waard is. Plek vijf is voor Gift Orban van KAA Gent. Zijn waarde is nu 15 miljoen euro, hij kwam van 20.