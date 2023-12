🎥 Zalig om te zien: Jan Vertonghen laat zich goed gaan tijdens show van The Opposites

Jan Vertonghen heeft na alle voetbalzaken ook nog genoeg ontspanning nodig. De Anderlecht-verdediger woonde een concert van The Opposites bij.

The Opposites doen momenteel een aantal shows in België en Nederland. Afgelopen weekend trok het rapduo naar Antwerpen, op woensdag stonden ze in Brussel.

En dat is niet ver van huis voor Jan Vertonghen. De Anderlecht-verdediger was aanwezig en stond zelfs op het podium, wat zeer leuke beelden opleverde. Dit verklaart ook waarom één van de artiesten een shirt van paars-wit aan had.

Zaterdagavond ontvangt Anderlecht KRC Genk in het Lotto Park. Ongetwijfeld zullen we dan een meer gefocuste Vertonghen zien.