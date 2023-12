Besnik Hasi maakte zich bijzonder druk, uit spelersgroep KV Mechelen komt ander signaal: "Dat was het probleem niet"

Nu KV Mechelen weer kan scoren en winnen, gaan de ergernissen naar de achtergrond. Bij Besnik Hasi waren die er wel in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Standard.

De trainer van KV Mechelen had uitgehaald naar de kalender en het feit dat zijn ploeg na de zondagmatch bij Union op woensdag al opnieuw aan de bak moest. Van vermoeidheid was uiteindelijk niet veel te merken, ook al omdat Standard snel met zijn tienen stond uiteraard. Vooral de bezoekers moesten achter de bal lopen.

Bij de spelersgroep van KVM was de korte periode tussen de twee matchen toch niet zo nadrukkelijk een thema, zo blijkt. "Weet je, als je dat niet gewoon bent, moet je snel op de been zijn. Maar oké, soit. We spelen graag matchen, zeker thuis", geniet Geoffry Hairemans van de ervaring voor eigen publiek.

© photonews

Als dan nog afgesloten kan worden met een 3-0-overwinning, denk je helemaal niet meer aan waar vooraf over geklaagd werd. "De vermoeidheid voel je altijd wel een beetje, maar we hebben er alles aan gedaan om fit te zijn. Ik vond ons redelijk scherp en fit. Dat was het probleem niet."