Besnik Hasi blijft verontwaardigd en haalt nog eens uit: "Wie dat gedaan heeft, is ofwel blind ofwel tegen KV Mechelen"

Daar komt de volgende uithaal. Besnik Hasi begrijpt het allemaal niet zo goed. KV Mechelen wordt zijn inziens benadeeld in aanloop naar het treffen met Standard.

Enkele dagen voor het bezoek aan leider Union had Besnik Hasi al uitgehaald naar de kalendermaker. De Albanees begrijpt niet waarom Malinwa niet op donderdag of vrijdag kan voetballen. De woede is nog niet bekoeld, want ondertussen heeft Hasi diezelfde boodschap nog eens herhaald.

"Wie heeft dat bedacht om die kalender zo samen te stellen? Zodat er slechts twee dagen tussen twee van onze wedstrijden zitten?" KV Mechelen speelde immers zondag nog bij Union en moet dus woensdagavond opnieuw aan de bak. "Wie dat gedaan heeft, is ofwel blind ofwel tegen KV Mechelen."

Een dag extra rust voor Standard

Hasi ziet er een voordeel in voor de tegenstander. "Voor KV Mechelen zitten er twee dagen tussen de matchen en voor Standard drie dagen. Zijn wij een ploeg met 25 potentiële basisspelers, zijn wij Real Madrid ofzo? Ach, het is niet mijn probleem, maar wel dat van mijn spelers. En van diegenen die de kalender zo gezet hebben."