Het is het Anderlecht-jonkie menens: zelfs eigen techniektrainer in de arm genomen met één groot doel

De match van Killian Sardella tegen Antwerp zinderde deze week nog na in Neerpede. De rechtsachter kreeg complimenten en plaagstootjes van zijn ploegmaats. Maar de rechtsachter laat zich niet uit zijn focus brengen, want hij heeft maar één doel voor ogen.

Sardella vindt zelf dat hij door zijn lichamelijke problemen te veel tijd verloren heeft en richt zich volledig op zijn carrière. Daarvoor doet hij ook persoonlijke inspanningen, want hij nam een techniektrainer onder de arm die hem vooral moest helpen bij zijn voorzetten. En die zijn dit seizoen prima.

Maar hij wil ook Belgisch international worden. Dat hij er op het EK niet zal bij zijn, is nu al duidelijk, want Domenico Tedesco gaat geen nieuwe namen meer oproepen. Maar voor het WK 2026 wil hij helemaal in beeld zijn, weet LDH.

Meunier zal dan 35 zijn en Castagne heeft zijn beste vorm de laatste tijd niet geëtaleerd. Daarnaast heeft hij nauwelijks Belgische concurrenten op de rechtsback. Hugo Siquet werd de laatste tijd ook al niet meer opgeroepen.