'KAA Gent heeft vervanger voor Paul Nardi beet'

KAA Gent moest na de zware blessure van Paul Nardi op zoek naar een vervanger. Die lijken ze nu gevonden te hebben in de eigen competitie.

Zo zou KAA Gent Daniel Schmidt halen bij STVV. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het leek er even op dat Hakon Valdimarsson van het Zweedse Elfsborg over zou komen, maar dat is dus niet het geval.

Daniel Schmidt zag een transfer naar FC Metz plots afspringen afgelopen zomer. Sindsdien staat hij ook niet meer onder de paal bij STVV. Zion Suzuki is op dit moment de onbetwiste nummer één in doel.

Volgens de krant staat de transfer zo goed als vast. Schmidt verlaat Sint-Truiden zo na meer dan vier jaar. Hij speelde 114 wedstrijden voor STVV waar hij 35 clean sheets verzamelde.