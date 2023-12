"Mijn werk is nog niet af": Beerschot mag ferme streep trekken door gewilde coach

Adreas Wieland heeft aangegeven zijn contract te willen opzeggen bij Beerschot. En dus moet de co-leider uit de Challenger Pro League op zoek naar een vervanger. Ze hadden een gedroomd profiel op het oog, maar komen van een kale reis terug.

Andreas Wieland liet op woensdag aan Beerschot weten dat hij de club wenst te verlaten. Hij had nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar kiest voor een nieuwe uitdaging als technisch directeur bij LASK Linz.

En dus moet Beerschot op zoek naar een nieuwe coach. De co-leider uit de Challenger Pro League (32 punten uit 16 wedstrijden, net als Zulte Waregem, nvdr) had met Hans Cornelis wel meteen een topkandidaat op het oog.

Hans Cornelis blijft bij Lokeren-Temse

Die heeft nu echter laten weten dat hij bij Lokeren-Temse aan de slag zal blijven. Daar is hij zeer sterk bezig dit seizoen, waardoor de Waaslanders zeer dichtbij promotie naar de Challenger Pro League staan. Halfweg het seizoen is de kloof met La Louvière zes punten en die met het nummer drie zelfs al vijftien eenheden.

"Mijn werk is nog niet af", aldus Cornelis aan Het Nieuwsblad over de interesse van Beerschot. "k ben en ik blijf in Lokeren en ik wil ook volgend jaar hier blijven werken. Ik heb mijn woord aan de voorzitter gegeven." Met Frédéric Frans - momenteel trainer van de tweede ploeg van Beerschot - en Mo Messoudi zijn er wel nog twee andere kandidaten.