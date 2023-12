Will Still spreekt klare taal en geeft prijs waar zijn toekomst ligt: "Mijn volgende club zal daar zijn"

Er was heel wat te doen om Will Still de afgelopen weken. Het verhaal ging rond dat de coach zich zou hebben aangeboden bij Sunderland, maar daar blijkt niets van waar te zijn.

Zo vertelt Will Still dat het allemaal verzonnen is. "Ik weet niet welke Franstalige krant dat verhaal heeft verzonnen, maar het heeft mijn imago wel degelijk besmeurd", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Nu weet ik: journalisten kunnen je maken én kraken. Het artikel werd ook al snel overgenomen in Engeland. Plots stond ik in alle tabloids. Iederéén dacht dat ik mezelf had aangeboden bij Sunderland. Ik was zogezegd niet eerlijk. En niet te vertrouwen. Maar ik zou mezelf nooit aanbieden bij een andere club."

Still gaf wel toe dat er contact was met Sunderland, en dat hij naar verschillende clubs geluisterd heeft. Toch blijft hij nog een tijdje bij Stade Reims.

"Dat is toch normaal in de voetbalwereld? Sunderland was ook absoluut niet de eerste club die concrete interesse in mij toonde. Sinds de start van dit seizoen hebben Stoke, Swansea, Lyon, Rennes en nog een heleboel andere clubs bij mij gepolst. En ik heb naar elke club geluisterd. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook op hun voorstel moet ingaan. Laat staan dat ik zélf de eerste stap zou zetten", gaat hij verder bij de krant.

Uiteindelijk gaf Still nog prijs waar zijn volgende avontuur zich zal afspelen. "Mijn volgende club zal hoogstwaarschijnlijk in Engeland zijn, ja. Dat zit zo in mijn hoofd."