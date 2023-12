Miljoenen lopen binnen op Jan Breydel, Deila geeft toe: "Iedereen weet wat er gaande is"

Tajon Buchanan wordt al enkele weken gelinkt aan een transfer. Ondertussen is duidelijk dat het zo goed als rond is. Verschillende teams wilden hem, maar het lijkt dan toch gewoon Italië te gaan worden.

Er waren de voorbije weken genoeg verhalen over Tajon Buchanan. De 24-jarige Canadese winger zou graag vertrekken bij Club Brugge, waar hij ondertussen al twee jaar is (sinds januari 2022). Toen werd hij voor 6,4 miljoen euro gekocht van New England.

Manchester City en Aston Villa toonden interesse in de speler van blauw-zwart, maar vooral Internazionale is al een paar weken concreet. En die lijken nu ook echt héél dicht bij de Canadees te staan. Dat wordt uit verschillende hoeken bevestigd.

Buiten de macht van Ronny Deila

Tegen RWDM zat Buchanan alvast niet meer in de wedstrijdselectie. Vooraf bleef coach Ronny Deila daar nog wat flou over: "Het ligt buiten mijn macht, hij is nu nog steeds hier en dat is het belangrijkste", klonk het op de persconferentie.

Vlak voor de wedstrijd tegen de Brusselaars klonk het bij DAZN al lichtjes anders: "Iedereen weet wat er gaande is. Ik kan er weinig over zeggen." In de Italiaanse pers klinkt het ondertussen dat de deal zo goed als rond is. Het zou gaan over een huurdeal met verplichte aankoopoptie van zo'n vijftien miljoen euro.