Oude bekende op het veld bij KVC Westerlo voor Mark Van Bommel en Arthur Vermeeren: "Heb wel wat opgestoken van hem"

Antwerp ontvangt op zaterdag KVC Westerlo. Voor Mark Van Bommel zal er waarschijnlijk een oude bekende op het veld staan.

Arthur Piedfort maakte de afgelopen weken indruk bij KVC Westerlo. De 18-jarige staat plots iedere wedstrijd in basis bij de Kemphanen. Hij kent Antwerp-coach Mark Van Bommel nog van toen hij bij de jeugd van PSV speelde.

"In Nederland zijn ze niet de liefste, hé. En Van Bommel heeft daar een aandeel in gehad", begint Piedfort bij Het Nieuwsblad. "Bij de U13 was hij af en toe aanwezig op de training. Als iemand dan zijn voetje terugtrok, dan had je het wel gehoord. Hij gaf altijd aan om hard in de duels te gaan. Individuele gesprekken heb ik nooit met hem gehad, maar ik heb er toch wel wat van opgestoken."

De Westerlo-middenvelder kent Arthur Vermeeren ook nog. "Bij de U7 van Lierse hebben we nog een jaartje samen gespeeld, daarna ben ik naar PSV vertrokken. Later zijn we elkaar nog tegengekomen bij de U17 van de nationale ploeg. Samen hebben we nog een EK gespeeld."

Piedfort heeft heel mooie woorden voor zijn naamgenoot. "In eerste instantie was ik ervan geschrokken dat hij er toen bij was, maar op dat EK toonde hij al hoe goed hij was. Hij heeft echt een gigantische evolutie doorgemaakt. Alles wat hij doet, lijkt zo eenvoudig. Als je hem probeert te kopiëren, besef je pas hoe moeilijk dat is."