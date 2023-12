Referee Department geeft fout toe, bij Genk denken ze aan match te laten herspelen

Het Referee Department heeft op X toegegeven dat er een fout tegen het reglement is gemaakt door de penalty van Genk niet te laten hernemen. Bij Genk zijn ze razend en denken ze erover een klacht in te dienen om de match te laten herspelen. Wordt vervolgd...

Wouter Vrancken was 'not amused', maar was gekalmeerd toen hij naar de perszaal kwam. Hij had in de slotfase ook nog rood gekregen van Nathan Verboomen: "Omdat ik hem pushte om bij de winning goal van Anderlecht naar het scherm te gaan kijken omdat er een fout op Paintsil was. Ik heb hem niet beledigd ofzo..."

Maar dat was nog niet het ergste, want in de eerste helft had de penalty wel degelijk hernomen moeten worden volgens het reglement. "Het was een circus", zuchtte Vrancken, intussen groen lachend. "Wie was de VAR? Boterberg hé? Wel, die ziet Sor met een voetje in de zestien staan en intussen ziet hij niet dat Verschaeren er al een meter instaat."

En Vrancken had intussen van vrienden al berichtjes gekregen met het reglement. "Ik heb hier gekregen dat als de regels fout toegepast worden, dan moet de wedstrijd herspeeld worden. Het is geen interpretatie van een 'open play', het is van een stilstaande fase. Dat kan je toch niet verkeerd zien? Nu goed, dat is wat ik daarover denk."

Bij Genk zullen ze het zonder twijfel overwegen om klacht in te dienen. "Ik als coach zit niet in de positie om dat te doen, maar we zullen er zeker over praten", aldus Vrancken. "Vroeger kon dit als er maar één ref en twee assistenten waren. Maar nu zitten ze met x aantal mensen naar die fase te kijken. Dan moet je dat toch 'te goei' kunnen inschatten?"

"Wij zijn duidelijk benadeeld geweest. Niemand wil toch zulke dingen zien? En het moet niet altijd van mij komen hé. (wijst naar journalisten) Het mag ook eens van de andere kant van de tafel komen. Dit kan toch niet zomaar passeren?"

Anderlecht-RC Genk

Min 22 Penalty RC Genk



Penalty kick by RC Genk player Heynen is stopped by Anderlecht goalkeeper Schmeichel.



Following this save, RC Genk attacker Sor kicks the ball into the goal.



(1/3) — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 23, 2023

The goal is disallowed by the VAR because RC Genk attacker Sor enters the penalty area too early when the ball is kicked. (Enchroachment)



However, at the same time, two Anderlecht players also enter the penalty area too early. (Enchroachment)



(2/3) — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 23, 2023