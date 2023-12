Sporza-commentator komt met straf verwijt aan spelers van OH Leuven

Bij OH Leuven werd Marc Brys na 3,5 jaar aan de deur gezet. Oscar Garcia werd zijn opvolger, maar die scoort voorlopig nog niet met de club.

1 op 18 heeft de nieuwe trainer van OH Leuven voorlopig gesprokkeld, al kunnen er ook verzachtende omstandigheden ingeroepen worden.

“Sinds Garcia is aangekomen, heeft OHL gespeeld tegen Genk, Club, Antwerp, Sint-Truiden, Cercle en Gent. Dat zijn allemaal ploegen uit de linkerkolom. Op een moment dat je eigenlijk vertrouwen moet winnen, is dat geen cadeau", zegt commentator Bert Sterckx bij Sporza.

Al komt hij de Sporza-man ook met een straf verwijt aan de spelers. “Ik heb niet het gevoel dat dit de spelersgroep is die door het vuur gaat voor elkaar. Vorig seizoen merkte je al dat het heilige vuur in de kern niet meer brandde. Nu is het gewoon los zand geworden.”

Toch wordt er nu vooral gekeken naar de wintermercato. “Een ding is zeker: er moet versterking komen in januari en men gaat er bij OHL ook van uit dat die zal komen. Eigenaar King Power - den Thai, zoals ze in Leuven zeggen - zou al een lijstje klaar hebben.”

Dat moet de ploeg weghalen uit de kelder van de klassering. “Als die versterking er ook komt, heeft OHL volgens mij wel een streepje voor op Kortrijk, waar ik niet denk dat de Maleisische eigenaar nog geld zal uitgeven.”