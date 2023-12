Vertrek bij Club Brugge in de maak? Skov Olsen stelt ultimatum

Het regent aanbiedingen voor Andreas Skov Olsen. De speler van Club Brugge blijft er echter kalm onder.

Andreas Skov Olsen kon vorige zomer al vertrekken bij Club Brugge, maar maakte toen expliciet de keuze om in het Jan Breydelstadion te blijven. Ondertussen zijn we enkele maanden verder.

“Ik denk momenteel niet aan een transfer”, aldus Skov Olsen bij Het Nieuwsblad. “Mijn focus ligt op presteren bij Club Brugge en het team helpen. Om zo hopelijk nog iets te winnen dit seizoen.”

Ook voor Club Brugge zou het niet slecht zijn dat Skov Olsen blijft en een prijs pakt met blauwzwart. Dat komt alleen maar zijn marktwaarde ten goede.

“Ik ben hier gewoon erg gelukkig”, zegt hij nog. “We hebben een goed team, dit is een mooie club en de fans appreciëren mij. I really enjoy staying.”

Dinsdag staat een cruciaal duel tegen Union SG op de agenda. “Het wordt een héél belangrijke. We willen tonen dat we hen aankunnen. Maar Union staat er. Alweer. Voor ons is élk punt momenteel cruciaal, dat is nu eenmaal onze situatie. Een zege zou de hele club daarom met een uitstekend gevoel richting de winterstop sturen.”