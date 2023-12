"Vroeg kerstcadeau": KAA Gent kondigt eerste wintertransfer (even) aan

KAA Gent moest na de zware blessure van Paul Nardi op zoek naar een vervanger. De verwachte nieuwkomer is nu ook effectief van de Buffalo's, al is het nog even wachten tot het nieuws helemaal officieel wordt.

KAA Gent had heel wat doelmannen op het oog. Daarbij leek Hakon Valdimarsson van het Zweedse Elfsborg lange tijd over de beste papieren te beschikken, maar uiteindelijk hebben de Buffalo's het geweer van schouder veranderd. En dus mikten ze plots op de ervaren Daniel Schmidt, die bij STVV tweede doelman was geworden ten nadele van Zion Suzuki. Afgelopen zomer stond hij al heel dichtbij een transfer naar Metz, maar die deal sprong in allerijl af. Ondertussen verwijderd 👀 pic.twitter.com/xMayJfbtIZ — michal (@michaldepool) December 22, 2023 Nu heeft de Japanse doelman na meer dan vier jaar bij STVV dan toch nog zijn transfer beet. Bij de Buffalo's moet hij voor concurrentie zorgen ten opzichte van Davy Roef. Het is enkel nog wachten op de definitieve officialisering. De Buffalo's kondigden vrijdagnamiddag de transfer al eventjes aan met de boodschap "Early christmas gift incoming", maar de tweet werd snel opnieuw verwijderd van X. Enkele supporters hadden er toen wel al meteen op gereageerd.