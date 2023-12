Bij Union zien ze toch werkpunt vlak voor match tegen Club Brugge: "Anders gaat het daar heel moeilijk worden"

Union heeft nu al 11 matchen op rij niet meer verloren en davert door de competitie. Tegen Eupen had de stand gerust heel wat hoger kunnen zijn, maar dat is nu ook net het punt dat zorgen baart voor de match tegen Club Brugge.

Tegen Eupen wrongen de Brusselaars heel wat kansen de nek om en werd het slechts 1-2. “Het ging heel lekker voor ons, en dan geven we zomaar een goal weg. Het was nog een zenuwachtige slotfase, en dat had echt niet gemogen", zuchtte Alessio Castro-Montes.

De Oostkantonners hadden slechts één kans en het was prijs. "Daar moeten we lessen uit trekken voor de toekomst. Tegen een mindere tegenstander als Eupen wordt dat gelukkig niet afgestraft, maar tegen betere ploegen kan dat wel gebeuren.”

En dinsdag wacht er al zo'n betere tegenstander met Club Brugge. “Als je tegen Club zoveel kansen krijgt, dan moeten die er gewoon in. Efficiëntie zal erg belangrijk worden, anders gaat het heel moeilijk worden om daar te gaan winnen. Maar goed, misschien was het beter dat de ballen er tegen Eupen niet invlogen en dat ze er dinsdag dan wel ingaan.”