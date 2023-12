Glen De Boeck krijgt opvallende eer toebedeeld door Imke Courtois

Het jaar 2023 zit er bijna op. Het ideale moment om terug te blikken naar de toppers en floppen van het voorbije voetbaljaar.

2023 werd een bijzonder voetbaljaar in ons land, met Royal Antwerp FC als nieuwe bekerwinnaar en landskampioen. Als Imke Courtois naar het voorbije jaar kijkt, dan moet ze niet lang nadenken over de voetballers van het jaar.

“Bij de Belgen Doku, toch?”, klinkt het in De Zondag, al kan ze ook niet anders dan naar The Great Old kijken. “Met een speciale vermelding voor Arthur Vermeeren. Internationaal Haaland. Zoals Haaland met zijn goals alle records verpulverde, had hij toch de Gouden Bal verdiend?”

Voor de ontgoocheling van het jaar kijkt Courtois ook naar de Jupiler Pro League. En het is niet het verschrikkelijke vorige seizoen van RSC Anderlecht dat ze aanhaalt.

“De hele polemiek rond Glen De Boeck: eerst zijn jas, dan zijn katten en zijn preisoep … Maar dan in twee richtingen: hij blééf zich tegen alles en iedereen verdedigen en de pers kreeg er maar niet genoeg van. En dus zeg ik tegen allemaal: Laat. Het. Los!”