Vertrek van El Khannouss bij KRC Genk: "Zijn opvolger staat al klaar"

Bilal El Khannouss is wellicht aan zijn laatste maanden bij KRC Genk bezig. De supporters van de Limburgers moeten echter niet wanhopen.

Bij RSC Anderlecht leek er door Stroeykens en Lavia geen plaats meer voor Bilal El Khannouss, waardoor hij ervoor koos om richting KRC Genk te trekken. Een keuze die hij zich nog niet beklaagd heeft.

Ook Benoit Haegeman, die de Marokkaan bij de U15 onder zijn hoede had bij Anderlecht, zag heel veel potentieel bij El Khannouss, maar het was qua assists en goals niet goed genoeg.

“In zijn evaluatie zei ik hem: 'In België is er niemand beter op de vierkante meter, maar een nummer tien moet meer scoren en laten scoren.' Maar ja, voor een jeugdspeler van 14 jaar is zoiets moeilijk”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Haegeman heeft nog contact met zijn ex-speler. “Ik heb hem al een paar keer proficiat mogen wensen en hij reageert altijd. Ik heb misschien een rolletje gespeeld in zijn vertrek, maar hij antwoordt altijd met veel respect. 'Dank u, coach. Ik weet ook dat het uw beroep is.'”

Zijn transfer lijkt er snel zo goed als zeker te komen. “Ik zie hem niet lang meer in België blijven. In de zomer is hij waarschijnlijk weg. Maar de Genk-supporters kunnen gerust zijn: met Kos Karetsas staat zijn opvolger al klaar. Ook een geweldig talent”, besluit Haegeman.