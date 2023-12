Aanvoerder en onmisbare Wesley Hoedt (ex-Anderlecht) mikt op terugkeer naar de top

Wesley Hoedt hoopt op een terugkeer naar een van de top vijf competities van Europa. In de tussentijd komt de voormalige Anderlecht-speler nog steeds uit voor Watford in de Championship.

Wesley Hoedt is al bijna een jaar lang speler van Watford. De centrale verdediger wil echter op zeer korte termijn terugkeren naar een van de vijf grote Europese competities.

"Je moet altijd ambitieus zijn. Ik hoop dat ik de kans krijg om weer te laten zien wat ik waard ben in de Premier League of in een van de andere top-vijf competities. De mogelijkheid tot een transfer heeft zich in het verleden al voorgedaan, maar je moet de juiste kans grijpen", vertelde de voormalige Anderlecht-verdediger aan ESPN.

Als hij er deze winter niet in slaagt om Watford te verlaten, zal de Nederlander proberen om de club terug te brengen naar de hoogste klasse van het Engelse voetbal. "Ik ben onlangs aanvoerder geworden, ik speel de ene wedstrijd na de andere en ik heb dit seizoen nog geen match gemist. Dat is ook wat ik wil, maar mijn ambitie is nog steeds om op een hoger niveau te spelen", besluit Wesley Hoedt.