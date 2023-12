Het zat eraan te komen: Jan Boterberg geschorst na strafschopfase tijdens Anderlecht-KRC Genk

De man die verantwoordelijk was voor de veelbesproken VAR-fase tijdens de overwinning van Anderlecht tegen KRC Genk, zal niet meer in actie moeten komen tijdens KV Kortrijk-KAA Gent. Jan Boterberg werd even geschorst.

Net als spelers kunnen Pro League-scheidsrechters tijdelijk aan de kant worden gezet door hun mindere prestaties. Degenen die onder vuur liggen, krijgen meestal één of twee weken verlof. Dit zal het geval zijn voor Jan Boterberg die een flinke fout beging in de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk. Boterberg was toen VAR. Hij zou normaal gezien het duel tussen KV Kortrijk en KAA Gent moeten fluiten op dinsdag, maar er werd besloten om hem van de match te halen. Hij wordt vervangen door Simon Bourdeaud’hui. Geen #kvkgnt #korgnt voor Jan Boterberg die gisteren nog VAR was bij #andgnk pic.twitter.com/bXk56Cua9k — Stefan Smet (@Stefan_gent) December 24, 2023