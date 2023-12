📷 Kijk binnen in het vijfsterrenhotel waar RSC Anderlecht zal verblijven tijdens zijn winterstage

RSC Anderlecht trekt van 5 tot 13 januari naar Tunesië voor hun winterstage. De troepen van Brian Riemer worden in een luxeresort verwacht.

Sporting Anderlecht zoekt de zon op tijdens de winterstop. Van 5 tot 14 januari reist RSCA naar Tabarka, een klein kuststadje op 3 uur rijden van Tunis, om zich voor te bereiden op het tweede deel van de competitie.

Op 17 januari staat de kwartfinale van de Croky Cup tegen Union SG op de agenda. Tijdens de winterstage in Tunesië wordt ook een oefenwedstrijd tegen de nationale ploeg van Tanzania gespeeld.

Ondertussen is ook geweten in welk resort Riemer en co zullen verblijven: La Cigale. Dit is een luxueus vijfsterrenhotel met alle faciliteiten die je nodig hebt om een sportstage te organiseren.

Meer informatie over het hotelcomplex La Cigale vindt je op de website van het resort: www.lacigaletabarka.com.