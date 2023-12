'Spaanse club meldt zich voor overbodige pion van Anderlecht'

Alexis Flips krijgt maar weinig speeltijd en staat op het punt om Anderlecht te verlaten. Een club uit La Liga toont interesse.

De komst van Thorgan Hazard en de opkomst van Théo Leoni en Mario Stroeykens hebben Alexis Flips naar de bank en vervolgens naar de tribune gedwongen bij Anderlecht.

In Brussel wordt overwogen om de Fransman uit te lenen. Sacha Tavolieri onthulde een paar dagen geleden dat Stade Reims bereid is om zijn voormalige speler over te nemen.

Volgens de Spaanse krant Estadio Deportivo heeft Mallorca zich gemeld om de speler over te nemen. De Spaanse ploeg hoopt op een uitleencontract met een optie tot koop. Anderlecht zou graag willen meewerken aan de deal.