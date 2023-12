Ex-speler van Standard gaat door het lint en beledigt zijn trainer

Voormalig Standard-speler Ibrahima Cissé zit in de problemen. Nadat hij de selectie voor de Africa Cup niet haalde, vond hij er niet beker op dan zwaar uit te halen naar zijn trainer.

Ibrahima Cissé is een naam die de Standardfans heel bekend in de oren klinkt. Hij speelde 69 keer voor de Rouches, verdeeld over twee passages met tussenin ook KV Mechelen.

In 2017 trok hij naar Fulham, om in 2020 bij Seraing terug te keren. Sindsdien is de Guinese middenvelder overgestapt naar het Russische FK Ural Ekaterinburg.

Dat hij niet geselecteerd is door trainer Kaba Diawara voor de nationale ploeg valt hem duidelijk zwaar. Via Snapchat uitte hij zijn woede: "Wat heb ik je gezegd over deze klotecoach? Je moet de moeder van deze coach beledigen, hij is niet eens een coach.”

“Dit land werkt achteruit, nooit eerder gezien. Nul samenhang. Ik ben niet in de stemming, de mensen die deze coach komen verdedigen ga ik hun moeder beledigen en blokkeren.”

De opmerkingen zorgden voor heel veel beroering en werden verwijderd, maar het kwaad was al geschied. Cissé liet weten dat de opmerkingen door een vriend geschreven waren, maar verontschuldigde zich toch.

“Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik bied mijn excuses aan Kaba Diawara aan, met wie ik een goede relatie heb, en ik bied mijn excuses aan aan de mensen van Guinee.”