Franky Van Der Elst wijst Genk terecht: "Daar hebben ze helemaal geen punt"

De penaltyfase van Anderlecht-Genk was ook gesprek nummer één voor de start van het duel tussen KRC Genk en Royal Antwerp FC.

Wouter Vrancken wou voor de match tegen Antwerp met geen woord reppen over de strafschopfarce. “De reglementen zijn duidelijk”, klonk het bij de coach van de Limburgers.

Maar blijkbaar toch niet helemaal bij Genk, zo merkte analist Franky Van Der Elst bij Eleven Sports op. Het voorbehoud voor de match tegen Antwerp heeft helemaal geen zin.

Volgens Genk zouden, als de match tegen Anderlecht herspeeld moet worden, Munoz en Paintsil wel speelgerechtigd zijn voor de match tegen Antwerp. En daarom spelen ze de match onder voorbehoud.

Dat klopt echter niet, zo zegt Van Der Elst. Zelfs als de match herspeeld moet worden blijft de schorsing van Munoz en Paintsil overeind. “Daar hebben ze helemaal geen punt”, klinkt het bij de analist.

Dat de match wel herspeeld kan worden, daar is Van Der Elst het wel mee eens. De communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter zal bepalend zijn om te weten of er nu echt wel sprake is van een fout tegen de reglementen.