Herspelen van Anderlecht-Genk: wat met schorsing van Zeno Debast?

Anderlecht-Genk draaide zaterdag uit op een nachtmerrie. Het laatste woord over de wedstrijd is lang nog niet gezegd.

Een fout tegen het reglement of een menselijke fout over het hernemen van de strafschop in Anderlecht-Genk? Het zal een wereld van verschil betekenen.

Bij de Limburgers rekenen ze er nog altijd op dat de wedstrijd opnieuw zal gespeeld worden. Als de wedstrijd nietig verklaard wordt, dan wordt ze volledig herspeeld vanaf de eerste minuut. Geen start vanaf de strafschopfase dus.

En er zijn nog wat zaken die voorlopig onduidelijk blijven, zoals bijvoorbeeld het feit of er publiek aanwezig zal mogen zijn bij het herspelen. Daarnaast heeft Genk recht op een compensatie voor de match tegen Antwerp, omdat Munoz en Paintsil niet mogen spelen, maar wat die zou kunnen zijn is niet meteen duidelijk.

Daarnaast is er ook nog de schorsing die Zeno Debast tijdens Anderlecht-Genk uitzat. Volgens de reglementen, zo schrijft Het Nieuwsblad, heeft hij zijn dag schorsing uitgezeten en mag hij dus gewoon spelen in een eventueel herspelen van de partij.