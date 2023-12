Kampioen in wording: Belgische ex-coach van onder meer Genk, Mechelen, Beerschot en Lokeren werd bij ons weggehoond, maar zet fenomenale cijfers neer in Nederland

Half september tekende Peter Maes voor Willem II. De resultaten die hij met de club uit Tilburg neerzet zijn fenomenaal te noemen. Iedereen gelooft in de goede afloop en promotie naar de Eredivisie.

Toen Peter Maes half september het roer van Reinier Robbemond overnam bij Willem II, was de ambitieuze ploeg uit Tilburg slecht uit de startblokken geschoten. Door de nederlaag bij Cambuur stonden ze met 8 op 18 in de middenmoot van de Keukenkampioen Divisie - zeg maar de Nederlandse tweede klasse.

En dus moest er iets gebeuren. Peter Maes zat al in de tribunes tegen Cambuur en nam een dag later het roer over. Meteen zag hij dat er werk aan de winkel was bij de Tilburgers. En hij zette er ook meteen heel wat neer, in verschillende formaties bovendien.

© photonews

Waar Robbemond vasthield aan een 4-3-3 met de punt naar voren en dus twee controlerende middenvelders, ging Peter Maes aan de slag met verschillende nieuwe pogingen. Hij speelde een paar keer in een 4-4-2, ging een keertje experimenteren met een 3-5-2, zette eens twee aanvallende middenvelder op het veld en tegen Helmond zelfs een kerstboomstructuur (4-3-2-1).

De voormalige coach van onder meer KV Mechelen, KRC Genk, STVV, Lommel, Beerschot en Lokeren had al twee jaar geen ploeg meer gecoacht. Nu lijkt hij plots op weg naar de absolute terugkeer op het hoogste niveau, want Willem II mag dromen van promotie.

37 op 42: waanzinnige cijfers voor Peter Maes bij Willem II

"Ik ben een paar jaar stilgevallen en dan is het zwaar om weer in dat hoge ritme te komen. De afgelopen jaren heb ik het veld gemist. Als je hele leven om voetbal draait en de omstandigheden je dat ontnemen, moet je even kunnen relativeren", zei Maes bij zijn aanstelling.

© photonews

Daarmee bedoelde hij ook de nasleep van Operatie Propere Handen, waardoor hij in België persona non grata werd. In Nederland zijn ze daar allerminst mee bezig, daar telt enkel het sportieve en niet de problemen met de belastingsdiensten.

Ondertussen zet hij dus meer en meer zijn stempel. Vlak voor Kerstmis werd de altijd belangrijke en gevoelige derby bij NAC Breda met 1-2 gewonnen. Sinds zijn aantreden heeft Willem II 37 op 42 weten te pakken in de Nederlandse tweede klasse. Daardoor hebben de Superkruiken nu in de stand zes punten meer dan eerste achtervolger Roda JC.