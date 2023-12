KVC Westerlo-middenvelder Thomas Van den Keybus groeit weer onder Rik De Mil: "Heeft mij vaak genoeg onder mijn kloten gegeven"

KVC Westerlo heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld op het veld van Antwerp. De troepen van Rik De Mil speelden een goede wedstrijd.

Rik De Mil is nog niet lang coach bij KVC Westerlo. Toch heeft hij al een duidelijke invloed op de groep, dat was zaterdag te zien op het veld.

Westerlo-middenvelder Thomas Van den Keybus vertelt hoe De Mil invloed heeft op de groep. "Hij zegt iedere dag hoeveel kwaliteiten wij hebben. Het is zijn taak om te zorgen dat alle gezichten in dezelfde richting staan. Gewoon met de volle overtuiging en in onze eigen kwaliteiten geloven."

Van den Keybus doet het vooral met invalbeurten momenteel, maar hoopt om toch weer eens in de basis te verschijnen. "Ik voel me goed. Als ik de momenten krijg dan wil ik ze absoluut ook nemen. De coach, en iedereen eigenlijk, kan er 100% op rekenen dat ik altijd alles zal geven. Het moet gewoon lukken. Op het einde van de rit moeten we er gewoon in blijven."

De 22-jarige middenvelder kent De Mil nog goed van zijn tijd bij Club NXT. "Ik ken hem heel goed en hij kent mij. Hij heeft drie jaar geleden al gezien wat ik in mijn mars heb, maar dat is ook al even geleden. Hij heeft mij vaak genoeg onder mijn kloten gegeven vroeger bij de beloften van Club Brugge. Ik weet dus wel hoe en wat. Het enige wat hij vraagt is dat ik 100% geef en dan is hij blij."