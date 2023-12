KVC Westerlo-spits Kyan Vaesen heeft mooie woorden voor supporters

Kyan Vaesen lijkt terug goed op weg te zijn na een moeilijke periode bij KVC Westerlo. Hij was goed voor een assist in het gelijkspel tegen Antwerp.

Kyan Vaesen zat een paar weken geleden nog in de tribune, nu staat hij weer 90 minuten op het veld. Hij voelt zelf dat het beter gaat nu. "Sowieso, ik voel nu wel dat ik erdoor kom", begint Vaesen.

"Nu moet ik proberen om dit vast te houden. Ik denk dat ik misschien wel meer vertrouwen voel van de coach. Dat vertaalt zich ook in speelminuten, nu probeer ik hem terug te betalen met 100% inzet."

De relatie met coach Rik De Mil zit ook goed. "Wij hebben goede gesprekken gehad. Ik weet goed tactisch wat hij van mij verwacht, maar ook de inzet en de werkkracht. Ik weet ook dat ik dat kan brengen."

Over de Westerlo-supporters had hij nog wat mooie woorden. "Het is heel leuk om te zien dat zij ons volledig steunen, zeker in een uitmatch. Voor hun is het ook wel fijn denk ik op Antwerp. We zijn dus heel content met de steun."