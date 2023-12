Mark van Bommel doet opmerkelijke vaststelling over leider Union

Royal Antwerp FC wist nog niet overdreven veel punten te sprokkelen in de topmatchen. Al ziet Mark van Bommel wel een reden.

0-0 tegen Gent, 1-1 tegen Anderlecht, 2-2 tegen Union, op Club Brugge 2-1-verlies. Royal Antwerp FC lijkt dat tikkeltje te ontbreken om die topwedstrijden in hun voordeel te doen kantelen.

Op Anderlecht kon de wedstrijd al tegen het uur verloren zijn, maar daar moet trainer Mark van Bommel niet van weten. “Welke goal pakken we óp Anderlecht? Een penalty. Welke twee goals pakken we op Union? Twee penalty's”, laat de coach van The Great Old weten bij Het Laatste Nieuws.

Een strafschop is een strafschop, zo is vaak te horen, maar in de Jupiler Pro League is dat al een tijdje geen zekerheid meer. “Daar kan je over discussiëren. Hoeveel penalty's had Union al dit seizoen? Acht. Het is knap wat ze doen, hé, al drie jaar op rij. Maar het is met een bepaalde speelstijl die niet bij mij past.”

En een speler die in die matchen het verschil kan maken, die is niet gemakkelijk te vinden. “Noem mij eens iemand in België die in zijn eentje het verschil maakt”, besluit Van Bommel.