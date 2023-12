Positieve vibe bij KAA Gent: "Maar Vanhaezebrouck is de enige, vergis je niet"

Sam Baro werd afgelopen zomer eigenaar van KAA Gent. Het parcours dat de club dit seizoen al aflegde is zeker niet slecht.

Sam Baro is zich als eigenaar aan het inwerken bij KAA Gent. In principe is het de bedoeling dat hij voor de start van volgend seizoen voorzitter van de club wordt.

De inbreng van extra centen zorgde dat de Buffalo’s afgelopen zomer geen spitsen moesten verkopen, maar die luxe zal er niet altijd zijn en blijven.

“Het is niet dat er nu financieel luchtkastelen worden gebouwd in Gent”, zegt Wim De Coninck in Het Nieuwsblad. “Hij brengt wel een positieve vibe en hij oogt heel energiek.”

Zijn manier van werken lijkt best wel geapprecieerd te worden. “Zo breng je een extra drive in een club en je merkt dat hij ook zijn stempel drukt en zo wint hij ook goodwill bij de fans, zoals met die pendelbussen.”

De fans zijn heel belangrijk voor Gent én Baro, maar er blijft één iemand toch de leading man. “Zo bouw je een draagvlak bij de fans en zo hoopt hij ook wat tijd te kopen. De enige die bijna onuitputtelijk krediet heeft bij de Buffalo’s heet Hein Vanhaezebrouck, vergis je niet.”