Van Bommel klaar voor een nieuw sprintje? "We gaan allemaal naar rechts kijken"

Royal Antwerp FC geeft vandaag KRC Genk partij. De herinneringen zijn alvast goed aan het stadion van Genk, waar vorig jaar de titel gepakt werd.

De immer rustige Mark van Bommel die een stevig sprintje trok toen Toby Alderweireld scoorde. Het zijn beelden die blijven hangen bij de Antwerpaanhang, maar ook bij de trainer zelf.

“Ik vierde zoals ik dat vroeger deed toen ik scoorde”, klinkt het in Jingle Balls, de kersteditie van de voetbalpodcast Sjotcast van Het Nieuwsblad. “Ik wist niet wat ik deed. Pas toen Jean Butez in mijn nek sprong, besefte ik: hé, ik sta op het veld.”

Het wordt wel bijzonder voor de regerende landskampioen om het succesjaar 2023 af te sluiten op bezoek bij KRC Genk.

“Zodra we het veld opstappen, denk ik dat iedereen even naar rechts gaat kijken, naar die driehoek (doelend op de winkelhaak waar Alderweireld de titelgoal in mikte, red.) ”, aldus van Bommel nog.

Vorig seizoen deed Antwerp het altijd goed op Genk. “0-1, 0-3 en 2-2 werd het daar. Niet slecht. Máár, dat geeft geen garantie dat we er opnieuw gaan winnen.”