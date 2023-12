Vijgen na Pasen? Professional Refereeing Department wil Boterberg voor de leeuwen gooien

De storm rond de penalty in Anderlecht-Genk is nog altijd niet gaan liggen. Het blijft wachten op een uitleg van het Professional Refereeing Department.

Zaterdagavond, meteen na de wedstrijd, kwam het Professional Refereeing Department met wat duiding, maar sindsdien is het windstil.

De wekelijkse Under Review, met uitleg over discutabele fases, is er door kerstmis niet gekomen. Omdat er vandaag en morgen gespeeld wordt, zou er pas donderdag een editie volgen.

Volgens Het Nieuwsblad wil men daar Jan Boterberg voor de leeuwen gooien. Hij was zaterdag VAR van dienst tijdens Anderlecht-Genk en zou het mogen uitleggen.

Hij stond normaal op de lijst om Kortrijk-Gent in goede banen te leiden, maar die taak werd hem ontnomen. Ook Nathan Verboomen komt niet in actie op zijn geplande wedstrijd.

Het blijft gissen naar de reden waarom Boterberg zei dat de strafschop niet hernomen mocht worden. Zijn uitleg zal bepalen of het om een menselijke fout, dan wel een foute toepassing van de reglementen ging.

In afwachting speelt KRC Genk de wedstrijd van vandaag tegen Royal Antwerp FC onder voorbehoud, omdat Munoz en Paintsil geschorst zijn en bij het herspelen van Anderlecht-Genk dat niet zouden zijn.