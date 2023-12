Wintermercato bij Union: Dit denkt trainer Alexander Blessin ervan

De laatste wedstrijden van 2023 in de Jupiler Pro League worden gespeeld. Daarna is het in de eerste plaats vooral kijken naar de wintermercato.

Union SG heeft voor het derde jaar op rij een ongelofelijk parcours neergezet, ondanks het feit dat de ploeg tijdens de zomer een gigantische metamorfose onderging. Vandaag kunnen Alexander Blessin en co de kers op de taart zetten door ook de topper op bezoek bij Club Brugge winnend af te sluiten, al blijven de cijfers zelfs bij een nederlaag ronduit indrukwekkend. Al staat er ook weer een transferperiode voor de deur en is het altijd het hart vasthouden wat er dan gebeuren zal. Blessin is alvast overtuigd dat de huidige kern voluit voor de titel wil spelen. “Ik wil dat iedereen hier blijft”, is de Duitser heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws. “Op dit moment zie ik niemand vertrekken, maar je weet nooit. We zijn altijd klaar om te reageren als het moet, maar ik ben blij met deze ploeg, dus voorlopig hoef ik daar niet over na te denken.”





