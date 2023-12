Anderlecht-huurling heeft zijn keuze al gemaakt en geeft met klem aan waar hij volgend seizoen wil spelen

Jesper Fredberg haalde afgelopen zomer zijn landgenoot, Thomas Delaney, naar Anderlecht. Wel op huurbasis omdat het financieel gezien geen optie was om hem toen te kopen. Maar de middenvelder zelf heeft zijn keuze al gemaakt.

Delaney is niet van plan om te vertrekken. Hij voelt zich goed bij Anderlecht, zeker gezien de erkenning die hij krijgt. Bij afwezigheid van Jan Vertonghen werd hij kapitein. "Het klopt dat ik en mijn gezin ons hier goed voelen, terwijl Sevilla niet echt bezig is met de uitgeleende spelers", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Bij Anderlecht werd hij weer Deens international. "En dat nadat Hoffenheim – één van mijn vorige clubs – die carrière bijna genekt had. Plots vond de coach me daar niet goed genoeg meer om in de laagste regionen van de Bundesliga te spelen en schoof hij me 2,5 maanden voor het einde van het seizoen al aan de kant."

"Tja, dat is een ander verhaal. Ik voel me fit en kan nog enkele jaren doorgaan. Wellicht kom ik gewoon beter tot mijn recht bij een club die voor de prijzen voetbalt dan bij een club die strijdt tegen degradatie. Ik hoop dan ook trofeeën te winnen met Anderlecht. In de topmatchen moet het zeker nog beter, maar het goeie nieuws is: we boksen niet boven onze gewichtsklasse. Deze ploeg heeft nog veel groeimarge en dat gaan we bewijzen."