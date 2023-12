Geen bal moeten pakken: gelegenheidsdoelman Puertas deelt steekje uit aan Club Brugge

Cameron Puertas moest na de rode kaart van doelman Anthony Moris in doel gaan staan. Maar een bal pakken moest hij vreemd genoeg niet doen.

Anthony Moris gebruikte de noodrem om Ferran Jutgla in de blessuretijd van de tweede helft van de winnende goal te houden in de topper tussen Club Brugge. De Luxemburgse international kreeg dan ook een rode kaart.

Cameron Puertas ging in de resterende minuten nog in doel staan. Doelman Anthony Moris hoefde Puertas ook geen tips te geven voor hij in doel ging staan bij Union. "Ik wist dat hij al keeper was geweest."

Geen bal moeten pakken

Club Brugge kreeg na de fout op Jutgla nog een vrije trap. Maar die trapten ze niet rechtstreeks op doel, waardoor Puertas geen bal moest pakken. "Ik was een beetje gestrest op het moment van de vrije trap", zei Puertas na de wedstrijd.

"Gelukkig moest ik niets doen. Als ik in de schoenen van Club Brugge had gestaan, had ik op doel geschoten. Ze hadden het beter kunnen uitspelen."