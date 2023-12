KRC Genk heeft nu alles in handen om kampioen te worden: "Ze hebben meer talent dan de andere topploegen!"

Na de klinkende overwinning tegen Antwerp heeft KRC Genk vertrouwen getankt. Volgens deze journalist hebben de Limburgers alles in handen om kampioen te worden.

Rollercoaster december 2023

De maand december was voor KRC Genk een rollercoaster. Uitschakeling in de Croky Cup, het Europees avontuur dat erop zit en het debacle tegen RSC Anderlecht.

Gelukkig voor de Limburgers konden ze het jaar afsluiten met een klinkende overwinning tegen Antwerp. Dit laat deze journalist al dromen.

Kampioen

"Het jaar van Genk was lang niet top", legt Stef Wijnants aan Het Belang Van Limburg uit. "Ze hebben een mislukt Europees seizoen achter de rug en liggen ook nu uit de beker en zijn maar op het nippertje in de top zes geraakt op het einde van 2023."

"Wel blijven er met al dat talent mogelijkheden om in 2024 het allerhoogste na te streven. Genk speelt maar op één front en dus gaat Vrancken van week tot week kunnen werken met een vaste ploeg", maakt Wijnants een voorspelling.

Beter dan de andere topploegen

KRC Genk heeft met RSC Anderlecht, Union, Antwerp, Club Brugge en KAA Gent wel wat uitdagers voor de titel. Stef Wijnants ziet wat het verschil is met de andere topploegen.

"Genk gaat zich de volgende weken boven het gewoel rond die zaak Anderlecht moeten zetten en boven de verwijten die ze krijgen over Calimero-gedrag. Dat kunnen ze, want ze hebben ook gewoon meer talent in de groep dan de meerderheid van de topploegen", sluit hij af.