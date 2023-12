Cihan Canak wil dat Carl Hoefkens anders gaat spelen met Standard: "Het is niet echt mijn favoriete spelplan!"

Het seizoen loopt niet op rolletjes bij Standard en ondertussen komt er ook wat onderlinge wrevel naar buiten. Dit ligt niet alleen aan de financiële situatie van de club.

STVV

Het was een treurige wedstrijd voor Standard tegen STVV. Het wedstrijdverslag vind je HIER. In het slot werd er nog een punt gehaald, maar vrolijk werden de spelers en de fans hier niet van. Dit gold ook voor Cihan Canak.

"Er wordt ons een spelplan meegegeven en we proberen het toe te passen. Het is niet echt mijn favoriete spelplan, ik ben meer een aanvallende speler. Maar zolang dit het team helpt, doe ik het", antwoordde Cihan Canak, toen hem werd gevraagd of de spelers nog altijd achter hun trainer staan.

Wintermercato

Dit zoals Carl Hoefkens vertelde, dat kan u HIER lezen, wil Canak zelf ook betere teamgenoten.

"De ene of de andere versterking zou ons zeker helpen, maar er zit al talent in dit team. We moeten het alleen onder de aandacht brengen. Dat vertrouwen moeten we ook terugwinnen."

Financiële problemen

Het transferverbod mag dan wel opgeheven zijn, maar de de financiële problemen zijn niet volledig van de baan bij Standard.

"Het klopt dat we erover hebben nagedacht, maar dat hebben we geprobeerd opzij te zetten. Dit omdat we wisten dat we betaald zouden worden en dat belangrijke wedstrijden ons te wachten stonden. Als je tekent bij Standard dan moet je steeds je 100% geven. Ondanks de omstandigheden", sluit Canak af.