De grote uitblinkers kwamen uit Genk, maar ook Gent en Anderlecht hebben er twee

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van de Week'. Deze keer kwamen ze natuurlijk snel na elkaar na die twee kerstspeeldagen. Maar er waren er wel wat die er bovenuit staken. Vooral bij Genk, waar ze spijt zullen hebben dat de winterstop er net nu aankomt.

Doelman

Sinds dat filmpje van Carl Hoefkens (we zeggen niet dat het er iets mee te maken heeft) is Kasper Schmeichel outstanding. De Deense doelman pakte tegen Cercle Brugge alweer uit met een paar knappe saves op zijn lijn. De 37-jarige goalie bewijst zo het gelijk van Brian Riemer

Verdediging

Een driemansverdediging deze keer. Met Kevin Mac Allister die Antonio Nusa uit de partij hield. De Argentijn is niet van de grootste, maar heeft wel een heel groot hart als het op verdedigen aankomt. Ewoud Pletinckx was dan weer onpasseerbaar bij OH Leuven tegen Eupen. De Vlaams-Brabanders behaalden zo een deugddoende zege.

En Hein Vanhaezebrouck gaf het al aan: de speler die hij het meest gaat missen in januari is Watanabe. De Japanner is werkelijk een verdedigende sensatie. Hij speelt alles, maar maakt ook geen fouten. De aanvallers van KV Kortrijk liepen zich telkens dood op hem.

© photonews

Middenveld

Yari Verschaeren is helemaal terug. De middenvelder is na vijf matchen alweer de draaischijf van Anderlecht en bekroonde dat tegen Cercle met een assist om duimen en vingers bij af te likken. Hugo Vetlesen lokte niet alleen die penalty uit tegen Union, hij was ook gewoon sterk.

Bryan Heynen dirigeerde dan weer het middenveld van Genk tegen Antwerp. Vermeeren en Keita kwamen er amper aan te pas. De vierde pion daar is Adem Zorgane. Die redde met twee doelpunten het vel van zijn coach, Felice Mazzu.

Aanval

Die is ook wel Genks getint. Yiya Sor moest als spits beginnen, maar verhuisde nadien naar de flank. En daar was hij onhoudbaar voor Sam Vines. Arokodare bewees dan weer bij zijn invalbeurt dat hij een grote impact kan hebben. En dat is toch wat Vrancken zoekt: een scorende spits.

Tarik Tissoudali blijft intussen maar scoren. Twee keer toonde hij zich deze keer opportunistisch toen doelman Vandenberghe de bal loste.